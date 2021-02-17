Нападающий Айнтрахта попал в список интересов Манчестер Юнайтед и Атлетико

"Манчестер Юнайтед" может приобрести форварда "Айнтрахта" Андре Силву. По информации Sky Sports, 25-летний исполнитель – это более дешевая альтернатива нападающему "Боруссии Д" Эрлингу Холанду, которого так хочет переманить "МЮ".

Отметим, что контракт Андре с "орлами" истекает летом 2023 года. В то же время известно, что в Силве заинтересован мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за "Айнтрахт", забил 19 голов и оформил 5 результативных передач. Интересно, что в 2021-м ни один игрок из ТОП-5 лиг не забивал чаще.