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Нападающий Айнтрахта попал в список интересов Манчестер Юнайтед и Атлетико

Англия
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Видимо, Сульшеру нужен страйкер – и Симеоне тоже

Нападающий Айнтрахта попал в список интересов Манчестер Юнайтед и Атлетико

Eintracht

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" может приобрести форварда "Айнтрахта" Андре Силву. По информации Sky Sports, 25-летний исполнитель – это более дешевая альтернатива нападающему "Боруссии Д" Эрлингу Холанду, которого так хочет переманить "МЮ".

Отметим, что контракт Андре с "орлами" истекает летом 2023 года. В то же время известно, что в Силве заинтересован мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за "Айнтрахт", забил 19 голов и оформил 5 результативных передач. Интересно, что в 2021-м ни один игрок из ТОП-5 лиг не забивал чаще.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Айнтрахт (Франкфурт) Андре Силва
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Источник:
Sky Sports De

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