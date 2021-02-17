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Суровая Англия: арбитр матча Ипсвич – Нортгемптон чуть не сцепился с футболистом хозяев

Англия
(1 голосов)

Встреча двух "Таун"

Суровая Англия: арбитр матча Ипсвич – Нортгемптон чуть не сцепился с футболистом хозяев

Mirror

Новина українською

Вчера, 16 февраля, "Ипсвич Таун" принимал в домашних стенах "Нортгемптон Таун" и расписал сухой паритет. Интерес вызвал эпизод с участием арбитра встречи Даррена Дрисдейла и хавбека "синих" Алана Джаджа.

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Полузащитник выпалил нелицеприятные вещи в адрес рефери после того, как оказался на газоне в результате единоборства с защитником гостей в штрафной площадке "Нортгемптона" – представитель футбольной фемиды уже было решил разобраться с ним не в правовом поле, а по-мужски, даже столкнулся с игроком лбами, однако футболисты сумели удержать Даррена.

Интересно, что фамилия Алана переводится как глагол "судить".

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В статье: Ипсвич Таун
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Источник:
BBC

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Комментарии (3)
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alext1467 (Kiev)
17.02.2021 в 15:43
глагол - это to judge. а просто judge - это существительное судья. а не судить.
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0
0
АланПо (Харьков)
17.02.2021 в 14:36
Это не Чемпионшип, а Лига 1. На один дивизион ниже, чем Чемпионшип
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
17.02.2021 в 14:21
Арбитр прав, высказал симулянту все, что думает
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+2
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