Суровая Англия: арбитр матча Ипсвич – Нортгемптон чуть не сцепился с футболистом хозяев

Вчера, 16 февраля, "Ипсвич Таун" принимал в домашних стенах "Нортгемптон Таун" и расписал сухой паритет. Интерес вызвал эпизод с участием арбитра встречи Даррена Дрисдейла и хавбека "синих" Алана Джаджа.

Полузащитник выпалил нелицеприятные вещи в адрес рефери после того, как оказался на газоне в результате единоборства с защитником гостей в штрафной площадке "Нортгемптона" – представитель футбольной фемиды уже было решил разобраться с ним не в правовом поле, а по-мужски, даже столкнулся с игроком лбами, однако футболисты сумели удержать Даррена.

Интересно, что фамилия Алана переводится как глагол "судить".

@maxrushden thoughts on Darren Drysdale (classic supervillain name) going full Jason Statham? #itfc pic.twitter.com/Pyqr8pbRGX

???? Here's the moment referee Darren Drysdale squares up to Ipswich midfielder Alan Judge before showing him a yellow card... pic.twitter.com/Dk8eUAcoB5