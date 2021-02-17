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Суровая Англия: арбитр матча Ипсвич – Нортгемптон чуть не сцепился с футболистом хозяев
Встреча двух "Таун"
Mirror
Вчера, 16 февраля, "Ипсвич Таун" принимал в домашних стенах "Нортгемптон Таун" и расписал сухой паритет. Интерес вызвал эпизод с участием арбитра встречи Даррена Дрисдейла и хавбека "синих" Алана Джаджа.
Полузащитник выпалил нелицеприятные вещи в адрес рефери после того, как оказался на газоне в результате единоборства с защитником гостей в штрафной площадке "Нортгемптона" – представитель футбольной фемиды уже было решил разобраться с ним не в правовом поле, а по-мужски, даже столкнулся с игроком лбами, однако футболисты сумели удержать Даррена.
Интересно, что фамилия Алана переводится как глагол "судить".
@maxrushden thoughts on Darren Drysdale (classic supervillain name) going full Jason Statham? #itfc pic.twitter.com/Pyqr8pbRGX— Thomas Simonds (@Tom_Simonds92) February 16, 2021
???? Here's the moment referee Darren Drysdale squares up to Ipswich midfielder Alan Judge before showing him a yellow card... pic.twitter.com/Dk8eUAcoB5— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) February 17, 2021
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