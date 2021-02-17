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Брат Погба сменит клубную прописку

Англия
(1 голосов)

Игрок перейдет в словенский клуб

Брат Погба сменит клубную прописку

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Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, продолжит карьеру в словенском "Таборе", сообщает сайт клуба 17 февраля.

30-летний гвинеец, который выступает на позиции центрального нападающего, с лета находился без клуба после расторжения контракта с испанской "Мурсией".

Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

На данный момент "Табор" занимает седьмое место в первой лиге чемпионата Словении.

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В статье: Манчестер Юнайтед Матиас Погба
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Комментарии (1)
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dazo29
17.02.2021 в 16:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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