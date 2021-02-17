Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего защитника Севильи
Манкунианцы намерены усилить линию защиты
Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Razon.
Английский клуб готов предложить около € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Игроком активно интересуется мадридский "Реал", но испанцы пока не смогут потратить такую сумму на покупку Кунде.
Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны.
В нынешнем сезоне Кунде провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
Популярное сейчас
- Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник
- Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер
- Мбаппе повторил достижение Андрея Шевченко
- Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО