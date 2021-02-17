Манчестер Юнайтед готов заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего защитника Севильи

Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Razon.

Английский клуб готов предложить около € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Игроком активно интересуется мадридский "Реал", но испанцы пока не смогут потратить такую сумму на покупку Кунде.

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны.

В нынешнем сезоне Кунде провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.