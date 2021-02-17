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Манчестер Юнайтед готов заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего защитника Севильи

Англия
(1 голосов)

Манкунианцы намерены усилить линию защиты

Манчестер Юнайтед готов заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего защитника Севильи

Новина українською

Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Razon.

Английский клуб готов предложить около € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Игроком активно интересуется мадридский "Реал", но испанцы пока не смогут потратить такую сумму на покупку Кунде.

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны.

В нынешнем сезоне Кунде провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Севилья (Испания) Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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dazo29
17.02.2021 в 16:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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