Тьерри Анри зовут на работу в Англию

Английский "Борнмут" провел переговоры с Тьерри Анри о том, чтобы он занял пост главного тренера.

Sky Sports сообщает, что наставник канадского "Монреаля" является одним из кандидатов на замену Джейсона Тиндалла, который недавно был уволен.

Борнмут идет на 6 месте в Чемпионшипе (аналог украинской Первой лиги).

"Монреаль" по итогам сезона 2020 занял 9 место в высшей футбольной лиге Канады. Анри возглавляет команду с 2019 года. Контракт клуба с Тьерри рассчитан до конца 2021 года.