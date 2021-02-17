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Тьерри Анри зовут на работу в Англию
А у него еще год контракта
cfjctoday.com
Английский "Борнмут" провел переговоры с Тьерри Анри о том, чтобы он занял пост главного тренера.
Sky Sports сообщает, что наставник канадского "Монреаля" является одним из кандидатов на замену Джейсона Тиндалла, который недавно был уволен.
Борнмут идет на 6 месте в Чемпионшипе (аналог украинской Первой лиги).
"Монреаль" по итогам сезона 2020 занял 9 место в высшей футбольной лиге Канады. Анри возглавляет команду с 2019 года. Контракт клуба с Тьерри рассчитан до конца 2021 года.
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