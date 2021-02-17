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АПЛ. Бернли не смог переиграть Фулхэм

Англия
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Важное очко для гостей, но оно не позволит покинуть зону вылета

АПЛ. Бернли не смог переиграть Фулхэм

Фото - skysports.com

UA-Футбол
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Лондонцы больше контролировали мяч, владели территориальным преимуществом, чувствовалась необходимость в победе. Но реальных моментов забить все же больше было у хозяев встречи. Подопечные Шона Дайча могут себе позволить играть хладнокровно и сдержано, турнирное положение у "Бернли" приемлемое, восемь очков преимущества перед "Фулхэмом".

Решающим в противостоянии стал период с 49-й по 63-ю минуты, когда сначала Айна воспользовался пасом Андерсена. "Бордовые" быстро восстановили статус-кво. Родригес совершил великолепный рейд по правому краю, затем отдал еще более великолепный, удобный пас на Барнса, который оказался один на один с голкипером и легко его переиграл.

Вообще матч получился достаточно богатым на голевые моменты (особенно на последних минутах), счет вполне мог стать крупнее. Но подвел класс соперников. Не зря они находятся в нижней части турнирной таблицы. "Бернли" с большой вероятностью сохранит прописку в элите, а вот судьба "Фулхэма" решиться в ближайших матчах. "Дачники" в следующих турах сыграют с "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Фулхэм 1:1

Голы: Барнс 53 - Айна 49

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 28. Лонг, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 11. Макнил, 19. Родригес.

Фулхэм: 1. Ареола, 2. Тете, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина, 21. Рид, 19. Лукман, 27. Майя.

Предупреждения: Брэди 46 - Лофтус-Чик 16

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В статье: Фулхэм (Лондон) Бернли
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