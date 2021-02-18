"Карьера Гарета близится к концу". Агент Бэйла сообщил, что валлиец обеспечил свое будущее

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал положение валлийского футболиста в стане "Тоттенхэма". Напомним, Бэйл выступает за "шпор" на правах арендного соглашения.

"Карьера Гарета близится к концу. Почему он не играет прямо сейчас? Вам стоит спросить об этом у Жозе Моуриньо. Я удивляюсь, когда вижу реакцию людей. Они забывают, что Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский исполнитель. У него все отлично с финансами, он обеспечил свое будущее до конца жизни".