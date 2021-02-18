  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Карьера Гарета близится к концу". Агент Бэйла сообщил, что валлиец обеспечил свое будущее
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Карьера Гарета близится к концу". Агент Бэйла сообщил, что валлиец обеспечил свое будущее

Англия
(3 голосов)

Кто бы сомневался?

"Карьера Гарета близится к концу". Агент Бэйла сообщил, что валлиец обеспечил свое будущее

talkSPORT

Новина українською

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал положение валлийского футболиста в стане "Тоттенхэма". Напомним, Бэйл выступает за "шпор" на правах арендного соглашения.

Читайте такжеЗидан: Желаю Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Моуриньо

"Карьера Гарета близится к концу. Почему он не играет прямо сейчас? Вам стоит спросить об этом у Жозе Моуриньо. Я удивляюсь, когда вижу реакцию людей. Они забывают, что Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский исполнитель. У него все отлично с финансами, он обеспечил свое будущее до конца жизни".

Аренда исполнителя заканчивается в конце сезона-2020/2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Джонатан Барнетт
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
18.02.2021 в 12:21
Очень давно я покупал его в фифа и он за пару сезон выростал в топ игрока,а играл на позиции левого защитника,я думал что это будет супер игрок на уровнем Роналду и Месси,а в итоге просто никто
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...