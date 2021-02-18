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"Я был у него дома". Арсен Венгер рассказал, что Мбаппе мог перейти в Арсенал бесплатно

Англия
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Француз все еще на связи

"Я был у него дома". Арсен Венгер рассказал, что Мбаппе мог перейти в Арсенал бесплатно

Sky Sports

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Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что "канониры" могли подписать Килиана Мбаппе, когда он еще выступал за "Монако". Цитирует француза beIN Sports.

"Я был у Килиана дома, когда он решал, продлевать ли контракт с "Монако". Он мог перейти в "Арсенал" как свободнный агент. Я думаю, что у каждого клуба полно таких историй. в "Милане", "Манчестере", "Арсенале", "Челси".

Напомним, Мбаппе перешел из "Монако" в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с обязательной опцией выкупа в 2017 году.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Килиан Мбаппе
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Источник:
Sky Sports

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