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"Я был у него дома". Арсен Венгер рассказал, что Мбаппе мог перейти в Арсенал бесплатно
Француз все еще на связи
Sky Sports
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что "канониры" могли подписать Килиана Мбаппе, когда он еще выступал за "Монако". Цитирует француза beIN Sports.
"Я был у Килиана дома, когда он решал, продлевать ли контракт с "Монако". Он мог перейти в "Арсенал" как свободнный агент. Я думаю, что у каждого клуба полно таких историй. в "Милане", "Манчестере", "Арсенале", "Челси".
Напомним, Мбаппе перешел из "Монако" в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с обязательной опцией выкупа в 2017 году.
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