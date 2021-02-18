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Агент Бэйла: Вернуться в Мадрид — не проблема для Гарета
Но нужен ли он Зидану
Times
Гарет Бэйл готов вернуться в мадридский "Реал" из лондонского "Тоттенхэма", за который выступает на правах аренды. Об этом рассказал агент 31-летнего валлийца Джонатан Барнетт.
"Он всё ещё любит "Реал". У него нет никаких проблем с клубом, это замечательный клуб. Вернуться в Мадрид — не проблема для Бэйла. В "Реале" просто должны определиться, нужен ли им Гарет, заинтересован ли клуб в его возвращении, будет ли он получать игровое время и так далее. Нужен ли Бэйл "Реалу" — ответ должен дать Зинедин Зидан. Но я не думаю, что тренер хочет его возвращения", — приводит слова Барнетта Goal.
Ранее агент Бэйла заявил, что карьера Гарета близится к концу. Он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь и стал самым титулованным британским футболистом за рубежом, поэтому, вероятно, потерял мотивацию.
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