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Уилфред Заха открыт к предложениям клубов, которые хотят выигрывать трофеи

Англия
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Задача - выигрывать трофеи

Уилфред Заха открыт к предложениям клубов, которые хотят выигрывать трофеи

Новина українською

Фланговый полузащитник "Кристал Пэлэс" ивуариец Уильфред Заха заявил, что открыт для "возможностей" перехода в другую команду, потому что хочет "выигрывать трофеи и играть на высшем уровне".

Заха провел с перерывами 9 лет в клубе, за это время он зарекомендовал себя как один из лучших игроков за пределами шестерки топ-клубов АПЛ, пишет Goal.

Неудачная игра в "Манчестер Юнайтед»"помешала нападающему поднять карьеру на еще более высокий уровень, но он не отказывался от того, чтобы перейти в клуб, который ставит высокие цели.

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В статье: Уилфрид Заха
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