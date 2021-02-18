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Уилфред Заха открыт к предложениям клубов, которые хотят выигрывать трофеи
Задача - выигрывать трофеи
Фланговый полузащитник "Кристал Пэлэс" ивуариец Уильфред Заха заявил, что открыт для "возможностей" перехода в другую команду, потому что хочет "выигрывать трофеи и играть на высшем уровне".
Заха провел с перерывами 9 лет в клубе, за это время он зарекомендовал себя как один из лучших игроков за пределами шестерки топ-клубов АПЛ, пишет Goal.
Неудачная игра в "Манчестер Юнайтед»"помешала нападающему поднять карьеру на еще более высокий уровень, но он не отказывался от того, чтобы перейти в клуб, который ставит высокие цели.
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