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Манчестер Сити летом поборется за игрока Фиорентины
Для Зинченко по позиции - не конкурент
Daily Mail
Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовятся к летнему трансферному бою за защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.
23-летний сербский футболист отказывается подписывать новое соглашение с командой Серии А и может быть продан в конце сезона.
Express утверждает, что он может отправиться в Английскую Премьер-лигу - игроком интересуются обе команды из города Манчестер.
В этом сезоне на счету центрального защитника 21 матч за "Фиорентину", 2 гола и 1 голевая передача.
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