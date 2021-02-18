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Манчестер Сити летом поборется за игрока Фиорентины

Англия
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Манчестер Сити летом поборется за игрока Фиорентины

Daily Mail

Новина українською

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовятся к летнему трансферному бою за защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

23-летний сербский футболист отказывается подписывать новое соглашение с командой Серии А и может быть продан в конце сезона.

Express утверждает, что он может отправиться в Английскую Премьер-лигу - игроком интересуются обе команды из города Манчестер.

В этом сезоне на счету центрального защитника 21 матч за "Фиорентину", 2 гола и 1 голевая передача.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед Фиорентина Никола Миленкович
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