Манчестер Сити летом поборется за игрока Фиорентины

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовятся к летнему трансферному бою за защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

23-летний сербский футболист отказывается подписывать новое соглашение с командой Серии А и может быть продан в конце сезона.

Express утверждает, что он может отправиться в Английскую Премьер-лигу - игроком интересуются обе команды из города Манчестер.

В этом сезоне на счету центрального защитника 21 матч за "Фиорентину", 2 гола и 1 голевая передача.