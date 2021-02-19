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За Манчестер Юнайтед дебютировал 30-миллионный новичок "родом" из Аталанты

Англия
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Заменил Мейсона Гринвуда

За Манчестер Юнайтед дебютировал 30-миллионный новичок "родом" из Аталанты

Manchester United

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Английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 Лиги Европы на выезде разгромил испанский "Реал Сосьедад" (4:0). За 7 минут до конца основного времени при счете 3:0 на поле вышел 18-летний вингер МЮ Амад Диалло.

Ивуариец перешел в английский клуб в январе из итальянской "Аталанты" за 30 млн евро.

После матча наставник команды Олег Гуннар Сульшер заявил, что Диалло хорошо работает и заслужил свои первые 10 минут в составе.

Также он отметил, что Диалло - не единственный футболист, которого он будет подводить к основной команде, сообщает сайт МЮ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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