Агуэро – о копировании другими командами стиля Гвардиолы, уходе из Атлетико и характере Балотелли

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пообщался на различные темы в рамках очередного игрового стрима. Цитирует аргентинца Marca.

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"Пеп очень внимателен к деталям, я сильно прибавил за время работы с ним. Знаете, многие команды АПЛ пытаются копировать его стиль игры. Все они хотят разыгрывать через короткий пас, а не выносить подальше от ворот. Гвардиола – очень хороший тренер".

"У меня были различные предложения, тогда я был на Кубке Америки. После турнира я принял решение. Нужно было вернуться в Мадрид, но к тому моменту я уже сообщил, что ухожу. Я совершил ошибку. "Висенте Кальдерон" был прекрасным местом".