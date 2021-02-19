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Агуэро – о копировании другими командами стиля Гвардиолы, уходе из Атлетико и характере Балотелли

Англия
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Серхио на связи

Агуэро – о копировании другими командами стиля Гвардиолы, уходе из Атлетико и характере Балотелли

90min

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Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пообщался на различные темы в рамках очередного игрового стрима. Цитирует аргентинца Marca.

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"Пеп очень внимателен к деталям, я сильно прибавил за время работы с ним. Знаете, многие команды АПЛ пытаются копировать его стиль игры. Все они хотят разыгрывать через короткий пас, а не выносить подальше от ворот. Гвардиола – очень хороший тренер".

"У меня были различные предложения, тогда я был на Кубке Америки. После турнира я принял решение. Нужно было вернуться в Мадрид, но к тому моменту я уже сообщил, что ухожу. Я совершил ошибку. "Висенте Кальдерон" был прекрасным местом".

"Балотелли? У Марио чистый талант, но он был немного вспыльчивым, часто он поступал неправильно".

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В статье: Серхио Агуэро
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Источник:
Marca

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