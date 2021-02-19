  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Sky Sports: в Манчестер Сити отреагировали на слухи о переговорах с Лионелем Месси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports: в Манчестер Сити отреагировали на слухи о переговорах с Лионелем Месси

Англия
(1 голосов)

Париж, Манчестер или Каталония – выберите лишнее

Sky Sports: в Манчестер Сити отреагировали на слухи о переговорах с Лионелем Месси

Sky Sports

Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси уже этим летом станет свободным агентом, аргентинец может перейти в любой другой клуб абсолютно бесплатно. Сегодня утром, 19 февраля, британские таблоиды вновь запестрили заголовками а-ля "Месси воссоединится с Пепом".

Как сообщает достаточно авторитетный канал Sky Sports, "горожане" отрицают тот факт, что они ведут переговоры с аргентинцем. Клуб из Манчестера не имел контактов с Месси ни прошлым летом, ни сейчас.

Читайте такжеМбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69

В текущем сезоне Лео сыграл в 20 матчах чемпионата Испании – он забил 15 голов и оформил 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
19.02.2021 в 13:30
Стадо Аленей, которые собрались мигрировать на Туманный Альбион прошлым летом в этом году изучает Коран для путешествия во Францию...)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...