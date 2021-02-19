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Sky Sports: в Манчестер Сити отреагировали на слухи о переговорах с Лионелем Месси
Париж, Манчестер или Каталония – выберите лишнее
Sky Sports
Капитан "Барселоны" Лионель Месси уже этим летом станет свободным агентом, аргентинец может перейти в любой другой клуб абсолютно бесплатно. Сегодня утром, 19 февраля, британские таблоиды вновь запестрили заголовками а-ля "Месси воссоединится с Пепом".
Как сообщает достаточно авторитетный канал Sky Sports, "горожане" отрицают тот факт, что они ведут переговоры с аргентинцем. Клуб из Манчестера не имел контактов с Месси ни прошлым летом, ни сейчас.
В текущем сезоне Лео сыграл в 20 матчах чемпионата Испании – он забил 15 голов и оформил 3 результативные передачи.
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