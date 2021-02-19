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Клопп: Хорошо, что мы не встретились с Эвертоном, когда узнали диагноз Вирджила

Англия
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Команда Юргена очень мотивирована

Клопп: Хорошо, что мы не встретились с Эвертоном, когда узнали диагноз Вирджила

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о последнем матче с "Эвертоном" в преддверии очередного дерби.

Напомним, что в одном из эпизодов минувшего дерби вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд грубо нарушил правила на защитнике красных Вирджиле ван Дейке, и второго пришлось заменить. Впоследствии стало известно, что голландец пропустит остаток сезона из-за травмы связок колена.

"Мы не будем ничего переносить из того матча. Я скажу так: хорошо, что мы не встретились с "Эвертоном", когда узнали диагноз Вирджила. Сейчас мы уже не думаем об этом, но это всё ещё дерби. Этого факта достаточно для мотивации.

Не знаю, о чём я буду думать, когда этот сезон закончится. Надеюсь, о чём-то более приятном, чем об октябрьском матче с "Эвертоном". Определённо это был важный день", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Эвертон" состоится завтра, 20 февраля, на стадионе "Энфилд".

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В статье: Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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