Два ключевых игрока Ливерпуля пропустят дерби с Эвертоном

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитники Фабиньо и Джеймс Милнер не смогут принять участия в матче 25-го тура против "Эвертона".

"Фабиньо не тренировался сегодня. По нему нет ничего нового, как и по остальным травмированным. Фабиньо все ближе к тому, чтобы восстановиться, Милнер — тоже, как и Жота, но их состояния недостаточно для того, чтобы сыграть с "Эвертоном" в выходные", — цитирует Goal Клоппа.

Матч "Ливерпуль" — "Эвертон" состоится в субботу, 20 февраля.