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Заа отказался становиться на колено и поддерживать движение Black Lives Matter

Англия
(1 голосов)

Футболист считает, что это все не действительно

Заа отказался становиться на колено и поддерживать движение Black Lives Matter

Новина українською

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа 19 февраля объявил об отказе вставать на колено и поддерживать движение Black Lives Matter.

"Я уже говорил, что считаю коленопреклонение глупым. В детстве родители объясняли мне, что я должен гордиться своим цветом кожи вне зависимости от чего-либо. Я считаю, что мы должны стоять. Сейчас коленопреклонение просто стало тем, что мы делаем перед матчами, а этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено и носить одежду с надписью Black Lives Matter на спине, потому что это словно мишень", — цитирует Goal Заа.

Футболист объяснил, почему считает акцию с коленопреклонением и движение Black Lives Matter неправильным.

"Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами которые все равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки. Пока не будет никаких действий, даже не говорите мне про это", — добавил Заа.

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В статье: Уилфрид Заха Кристал Пэлас
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