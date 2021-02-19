Агуэро: Не знаю, где я окажусь по окончании нынешнего сезона

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о своем будущем. Аргентинский форвард заявил, что не знает, где окажется по окончании сезона-2020/2021.

"Не знаю, где я окажусь по окончании нынешнего сезона. Не имею ни малейшего представления. Увидим, что меня ожидает", — приводит слова Агуэро The Sun.

32-летний аргентинец в нынешнем сезоне провёл за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.