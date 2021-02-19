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Сильные прежде всего в обороне. Наставник Арсенала назвал лучшую команду Европы

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Сильные прежде всего в обороне. Наставник Арсенала назвал лучшую команду Европы

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о "Манчестер Сити".

Футбол, в который они играют, и стабильные результаты, делают их лучшей командой. У них есть слабые места, как и в других. Но соперники изо всех сил пытались найти их.

Считаю, прежде всего они были очень сильны в обороне. Я думаю, что это лучшая команда Европы на сейчас, - сказал испанский тренер, которого цитирует BBC.

Микель Артета работал помощником наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы с 2016 по 2019 годы. С тех пор он - главный тренер Арсенала.

Впереди у Артеты поединок 25 тура АПЛ раз с "Манчестер Сити". Поединок состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало в 18:30 по Киеву.

"Арсенал" пока идет на 10 месте в турнирной таблице, Ман Сити - лидер.

Читайте такжеГвардиола: Если Арсенал уволит Артету, то совершит огромную ошибку
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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити (Англия)
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