Протест от Брентфорда. Вся команда отказывается от идеи Black Lives Matter

Нападающий английского "Брентфорда" Айвен Тоуни прокомментировал решение команды перестать вставать на колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение").

У нас была долгая дискуссия об этом. Каждый сказал свое слово, и все согласились, что мы уже очень долго встаем на колени, и ничего не изменилось. В определенном смысле нас используют как марионеток, на мой взгляд, - вставай на колено, и "высшие люди" смогут немного отдохнуть. Это довольно глупо и бессмысленно. Ничего не меняется!

Наказание за расизм должно быть более суровым. Нужно пытаться заниматься образованием людей, но вопрос в том, хотят ли эти люди учиться? Можно лишь попытаться помочь определенным людям. Можно отвести коня на водопой, но вы не сможете заставить его пить!

"Брентфорд" очень тщательно работает, чтобы попытаться положительно влиять на ситуацию. Это замечательно, потому что в нашей команде огромное разнообразие - люди из разных слоев общества все вместе работают для достижения общей цели.

Сейчас мы сосредоточены на делах за кулисами. Но в субботу мы не будем склонять колено. Если мы придумаем что-то еще, что делать в будущем, мы сделаем это !, - цитирует игрока Sky Sports.