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Клуб Ярмоленко поборется с Арсеналом за 16-летнего таланта

Англия
(1 голосов)

На позиции флангового полузащитника

Клуб Ярмоленко поборется с Арсеналом за 16-летнего таланта

Bernews

Новина українською

Лондонские "Вест Хэм" и "Арсенал" хотят подписать "борнмутского колдуна" Аджани Бурчалла, сообщает Football Insider.

16-летний вингер уже дебютировал в составе "Борнмута" в первой команде и, как ожидается, покинет клуб, когда срок действия контракта истечет в конце сезона.

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В статье: Андрей Ярмоленко Арсенал (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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