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Клуб Ярмоленко поборется с Арсеналом за 16-летнего таланта
На позиции флангового полузащитника
Bernews
Лондонские "Вест Хэм" и "Арсенал" хотят подписать "борнмутского колдуна" Аджани Бурчалла, сообщает Football Insider.
16-летний вингер уже дебютировал в составе "Борнмута" в первой команде и, как ожидается, покинет клуб, когда срок действия контракта истечет в конце сезона.
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