АПЛ. Вулверхэмптон - Лидс 1:0. Судьбу матча решил автогол

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Впервые с октября "Вулверхэмптон" победил в двух матчах АПЛ подряд. Кстати, тогда пару "Фулгему" составил сегодняшний неудачник "Лидс".

Первыми опасность создали хозяева: Педру Нету решился на дальний выстрел, который по хорошей траектории летел в левый угол ворот. Голкипер соперников контролировал ситуацию и парировал удар. В середине первого тайма прошла ударная двухминутка, когда команды трижды могли отличиться. Сначала игрок гостей Матеуш Клих с острого угла попал в правую стойку, а затем выстрел Стрейка Паскаля парировал Руй Патрисиу. Потом партнер португальца по амплуа Иллан Меслье тоже продемонстрировал свою реакцию и перевел мяч на угловой после удара соперника.

No way through ⛔️ pic.twitter.com/tJHzG4ugd8