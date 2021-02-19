АПЛ. Вулверхэмптон - Лидс 1:0. Судьбу матча решил автогол

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Впервые с октября "Вулверхэмптон" победил в двух матчах АПЛ подряд. Кстати, тогда пару "Фулгему" составил сегодняшний неудачник "Лидс".

Первыми опасность создали хозяева: Педру Нету решился на дальний выстрел, который по хорошей траектории летел в левый угол ворот. Голкипер соперников контролировал ситуацию и парировал удар. В середине первого тайма прошла ударная двухминутка, когда команды трижды могли отличиться. Сначала игрок гостей Матеуш Клих с острого угла попал в правую стойку, а затем выстрел Стрейка Паскаля парировал Руй Патрисиу. Потом партнер португальца по амплуа Иллан Меслье тоже продемонстрировал свою реакцию и перевел мяч на угловой после удара соперника.

На 63-й минуте футболисты "Лидса" дважды имели шанс головой пробить по воротам после стандарта, но сначала удар Лиама Купера потянул Патрисиу, а затем добивание Патрика Бамфорда с ленточки ворот вынес капитан "волков" Конор Коуди. Не забиваешь ты - забивают тебе - замечательное правило, которое использовали подопечные Эшпириту Санту. Адама Траоре сместился с левого фланга и метров с 25-30 мощным выстрелом попал в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Иллана Меслье, а затем в ворота. Французский голкипер стал самым молодым (20 лет 354 дня) автором автогола в истории АПЛ.

Гости смогли по-настоящему огрызнуться только в компенсированное ко второму тайму время. Дважды героем эпизода вновь стал Руй Патрисиу, который, кстати, признан игроком этого матча с семью сейвами в активе. Также на 78-й минуте гол забил Патрик Бамфорд, однако он был отменен из-за положения "вне игры".

По итогам матча "Вулвз" обгоняет "Лидс" в АПЛ, правда в последних еще игра в запасе - во вторник против "Саутгемптона".

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0

Гол: Иллан Меслье 62 (авт.)

"Вулверхэмптон": Патрисиу - Дендонкер, Коуди, Се - Семеду, Невиш, Моутинью, Хонни (Марсаль 60 (Айт Нури 82)) - Траоре, Виллиан Хосе (Фабио Силва 87), Нету

"Лидс": Меслье - Ейлинг, Стрейк, Купер, Даллас – Клих (Алиоски 82) - Рафинья, Шеклтон (Эрнандес 66), Робертс, Гаррисон (Кошта 82) - Бамфорд

Предупреждение: Педру Нету 90+1