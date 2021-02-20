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Анчелотти: Страх поможет Эвертону в дерби с Ливерпулем

Англия
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Мерсисайдское дерби состоится в неудачный момент для обоих

Анчелотти: Страх поможет Эвертону в дерби с Ливерпулем

Sky

Новина українською

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что его команда опасается "Ливерпуля" в преддверии мерсисайдского дерби на "Энфилде".

"У меня были дерби в Милан, Мадриде, везде. Дерби — это особенный матч, а в особенных матчах выше давление, иногда сильнее страх.

Но страх — это не такая плохая вещь, как мне кажется. Потому что, если ты не боишься, ты оказываешься перед львом, думая, что это кошка. Но это не кошка, а лев, так что иногда важно испытывать страх. Он помогает тебе быть более сосредоточенным.

В этом весь смысл. Ты можешь волноваться, ты можешь испытывать страх, но тебе нужна мотивация, концентрация, а также смелость для такого рода матча. И ты должен показать свое мастерство. Не нужно этого пугаться", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.

Матч "Ливерпуль" – "Эвертон" состоится сегодня. Игра стартует в 19:30.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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