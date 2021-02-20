Тухель объяснил, почему Зиеш почти не играет

Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял на себя вину за то, что вингер Хаким Зиеш сыграл лишь в одном матче АПЛ после прихода немца на "Стэмфорд Бридж".

"Это моя вина, а не его. В данный момент мне приходится принимать сложные решения, а игроки вроде него, Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Пулишича играют на позициях, где конкуренция выше всего.

Иногда бывает так, что из-за решений насчет других игроков страдает Хаким. Я могу это понять и согласен, что это моя ответственность и моя вина, раз он не может чаще демонстрировать свой потенциал.

Но когда я смотрю на расписание и плотность ближайших матчей, я могу быть уверен, что нам потребуются все имеющиеся игроки. Я не могу сказать ничего плохого насчет Хакима, он хорошо тренировался вчера и показал, что готов.

Когда наступит момент, мы ожидаем, что Хаким Зийеш проявит себя во всей красе. Это нелегко, но порой так бывает в клубах вроде "Челси", когда команда продолжает побеждать. Иногда ты вынужден ждать. Он не единственный, кто страдает от этих решений", — цитирует Тухеля The Independent.