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Тухель объяснил, почему Зиеш почти не играет
Новая схема урезала количество позиций впереди
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Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял на себя вину за то, что вингер Хаким Зиеш сыграл лишь в одном матче АПЛ после прихода немца на "Стэмфорд Бридж".
"Это моя вина, а не его. В данный момент мне приходится принимать сложные решения, а игроки вроде него, Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Пулишича играют на позициях, где конкуренция выше всего.
Иногда бывает так, что из-за решений насчет других игроков страдает Хаким. Я могу это понять и согласен, что это моя ответственность и моя вина, раз он не может чаще демонстрировать свой потенциал.
Но когда я смотрю на расписание и плотность ближайших матчей, я могу быть уверен, что нам потребуются все имеющиеся игроки. Я не могу сказать ничего плохого насчет Хакима, он хорошо тренировался вчера и показал, что готов.
Когда наступит момент, мы ожидаем, что Хаким Зийеш проявит себя во всей красе. Это нелегко, но порой так бывает в клубах вроде "Челси", когда команда продолжает побеждать. Иногда ты вынужден ждать. Он не единственный, кто страдает от этих решений", — цитирует Тухеля The Independent.
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