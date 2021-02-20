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Гюндоган и Аке возобновили тренировки перед Арсеналом

Англия
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Лучший голеадор "горожан" вскоре вернётся на поле

Гюндоган и Аке возобновили тренировки перед Арсеналом

Новина українською

Илкай Гюндоган и Натан Аке вернулись к тренировкам накануне воскресной игры против "Арсенала" в 25-м туре АПЛ.

Аке провёл тренировку целиком впервые с конца декабря, когда повредил подколенное сухожилие.

Гюндоган же лишь частично участвовал во вчерашней тренировочной сессии. Напомним, немец повредил пах в позапрошлом туре.

Гюндоган является лучшим бомбардиром "Сити" в АПЛ, отметившись 11 голами в 12 последних матчах команды в чемпионате.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган
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