Гюндоган и Аке возобновили тренировки перед Арсеналом

Илкай Гюндоган и Натан Аке вернулись к тренировкам накануне воскресной игры против "Арсенала" в 25-м туре АПЛ.

Аке провёл тренировку целиком впервые с конца декабря, когда повредил подколенное сухожилие.

Гюндоган же лишь частично участвовал во вчерашней тренировочной сессии. Напомним, немец повредил пах в позапрошлом туре.

Гюндоган является лучшим бомбардиром "Сити" в АПЛ, отметившись 11 голами в 12 последних матчах команды в чемпионате.