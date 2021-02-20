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Гюндоган и Аке возобновили тренировки перед Арсеналом
Лучший голеадор "горожан" вскоре вернётся на поле
Илкай Гюндоган и Натан Аке вернулись к тренировкам накануне воскресной игры против "Арсенала" в 25-м туре АПЛ.
Аке провёл тренировку целиком впервые с конца декабря, когда повредил подколенное сухожилие.
Гюндоган же лишь частично участвовал во вчерашней тренировочной сессии. Напомним, немец повредил пах в позапрошлом туре.
Гюндоган является лучшим бомбардиром "Сити" в АПЛ, отметившись 11 голами в 12 последних матчах команды в чемпионате.
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