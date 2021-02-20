Кепа: Никогда не думал об уходе из Челси

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть лондонский клуб.

"Три месяца назад ситуация была сложной. Это в целом сложный год по ряду причин. Но я никогда не думал об уходе из "Челси".

У меня не было никаких проблем с Лэмпардом. Это правда, что я не был лучшей версией себя и играл не так, как хотелось бы. Но у нас никогда не было никаких разногласий.

Я чувствую себя хорошо после периода простоя. Я надеюсь играть больше, а также хочу быть важной частью команды и отвоевать свое место в команде. Я больше не боюсь, и я буду работать в этом направлении", — сообщил Кепа COPE.