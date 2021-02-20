Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: МЮ собирается оказывать давление на Сити до самого конца
"Дьяволы" не готовы отдать титул без боя соседям
AS
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не готов признать поражение в чемпионской гонке, несмотря на отставание от "Сити" в 10 очков.
"Я не думаю, что кто-нибудь может сказать про нас, что мы не попытаемся. Конечно, мы попытаемся выиграть каждый свой матч.
Мы вторые, и твои амбиции в том, чтобы финишировать не ниже этого места. Нам потребуется хорошая серия результатов, если мы собираемся подвергнуть "Сити" давлению, и это должно начаться в воскресенье", — цитирует Сульшера ESPN.
Популярное сейчас
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Александрия - Минай. Анонс с прогнозом, где смотреть, составы
- Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии