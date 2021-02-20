Сульшер: МЮ собирается оказывать давление на Сити до самого конца

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не готов признать поражение в чемпионской гонке, несмотря на отставание от "Сити" в 10 очков.

"Я не думаю, что кто-нибудь может сказать про нас, что мы не попытаемся. Конечно, мы попытаемся выиграть каждый свой матч.

Мы вторые, и твои амбиции в том, чтобы финишировать не ниже этого места. Нам потребуется хорошая серия результатов, если мы собираемся подвергнуть "Сити" давлению, и это должно начаться в воскресенье", — цитирует Сульшера ESPN.