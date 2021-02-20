Автогол голкипера решил все. Вулвз - Лидс 1:0. Видео гола и обзор матча

В рамках 25-го тура АПЛ встречались "Вулверхэмптон" и "Лидс" на "Молинью Стэдиум". Судьбу матча решил автогол Иллана Меслье в середине второго тайма. Атлет "волков" Адама Траоре попал с дальней дистанции мощным ударом в перекладину, а затем мяч отскочил в спину французскому голкиперу гостей и закатился в ворота.

Стоит отметить и его коллегу по амплуа Руя Патрисиу, который сделал семь сейвов и стал лучшим игроком матча.

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0 (0:0)

Гол: Иллан Меслье 62 (авт.)