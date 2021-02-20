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Автогол голкипера решил все. Вулвз - Лидс 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Волки" добывают вторую победу подряд

Автогол голкипера решил все. Вулвз - Лидс 1:0. Видео гола и обзор матча

Вулвергемптон

Новина українською

В рамках 25-го тура АПЛ встречались "Вулверхэмптон" и "Лидс" на "Молинью Стэдиум". Судьбу матча решил автогол Иллана Меслье в середине второго тайма. Атлет "волков" Адама Траоре попал с дальней дистанции мощным ударом в перекладину, а затем мяч отскочил в спину французскому голкиперу гостей и закатился в ворота.

Стоит отметить и его коллегу по амплуа Руя Патрисиу, который сделал семь сейвов и стал лучшим игроком матча.

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0 (0:0)

Гол: Иллан Меслье 62 (авт.)

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В статье: Вулверхэмптон Лидс
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Источник:
Лидс Юнайтед

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