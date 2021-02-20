Сульшер планирует обсудить с Кавани его будущее в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он планирует обсудить будущее новый контракт с Эдинсоном Кавани в ближайшее время.

"Эдинсон хорошо проявляет себя здесь, он впечатляет меня своей игрой и хорошо влияет на наших молодых игроков.

В ближайшее время мы сядем с ним и поговорим о его будущем в клубе", – цитирует наставника Sky Sports.