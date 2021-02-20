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Сульшер планирует обсудить с Кавани его будущее в МЮ
Эдинсон в последнее время стал ключевым игроком команды
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он планирует обсудить будущее новый контракт с Эдинсоном Кавани в ближайшее время.
"Эдинсон хорошо проявляет себя здесь, он впечатляет меня своей игрой и хорошо влияет на наших молодых игроков.
В ближайшее время мы сядем с ним и поговорим о его будущем в клубе", – цитирует наставника Sky Sports.
На прошлой неделе Кавани исполнилось 34 года. Летом его контракт с МЮ истекает.
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