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Сульшер планирует обсудить с Кавани его будущее в МЮ

Англия
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Эдинсон в последнее время стал ключевым игроком команды

Сульшер планирует обсудить с Кавани его будущее в МЮ

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он планирует обсудить будущее новый контракт с Эдинсоном Кавани в ближайшее время.

"Эдинсон хорошо проявляет себя здесь, он впечатляет меня своей игрой и хорошо влияет на наших молодых игроков.

В ближайшее время мы сядем с ним и поговорим о его будущем в клубе", – цитирует наставника Sky Sports.

На прошлой неделе Кавани исполнилось 34 года. Летом его контракт с МЮ истекает.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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