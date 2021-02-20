  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1

Англия
(1 голосов)

"Синие" ожидаемо теряют очки перед встречей с "матрасниками"

Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1

Chelsea

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Тухель решил оставить на лавке Жоржиньо и Хадсона-Одои, а также вернуть в старт Зума и Менди – в остальном состав "синих" не претерпел изменений. Хазенхюттль предложил своим подопечным сыграть в глухую оборону низким блоком в рамках схемы 4-4-2, без высокого прессинга. Когда так сильно ждешь результат, то приходится жертвовать принципами.

"Челси" начал матч с позиции силы и контроля, спокойно доходил до штрафной площадки "Саутгемптона", однако дальше у гостей постоянно возникали сложности с последним пасом.

Первые полчаса поединка прошли абсолютно без моментов. Тройка защитников "Челси" спокойно располагалась за центральным кругом на чужой половине поля. Рюдигер даже решился на удар издали, хотя лучше бы Антонио занимался своими непосредственными обязанностями: как гром среди ясного неба над "Сент-Мэри" Редмонд заметил рывок Минамино и отдал передачу в пустой коридор – Такуми выдержал гроссмейстерскую паузу, перехитрил Менди и легко закатил снаряд в ворота (1:0). Интересно, что в трех матчах в аренде за "Саутгемптон" японец уже забил больше голов (2), чем в 19-ти своих выступлениях за "Ливерпуль" (1).

Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1 - изображение 1

Под занавес тайма "пенсионеры" ответили кивком Зума после подачи Алонсо – Маккарти справился, а Тейлор отправил команды на перерыв.

"Челси" продолжил делать все то же самое, что команда исполняла и до 15-минутной паузы, но теперь уже с возросшим усердием. После нескольких безуспешных прострелов Ингзу "пришлось помогать" гостям – Дэнни сбил Маунта во владениях Маккарти, приговорив Алекса к 11-метровому. Сам Мейсон невозмутимо реализовал пенальти в отсутствие Жоржиньо (1:1).

Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1 - изображение 2

Произошли ли какие-то изменения в сценарии встречи? Точно нет. "Синие" все также без дивидендов висели перед штрафной площадкой "Саутгемптона", а "святые" вновь создали момент на пустом месте – Вестергор ударом головой проверил на прочность перекладину. 1:1 – игроки Хазенхюттля зарабатывают свой первый зачетный пункт за 7 поединков в чемпионате, "синие" закономерно теряют баллы и невзрачно репетируют перед "Атлетико".

АПЛ, 25-й тур.

Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Саутгемптон" – "Челси" 1:1

Голы: Минамино (33) – Маунт (54, с пенальти)

"Саутгемптон ": Маккарти – Беднарек, Салису, Вестергор, Бертранд – Дженепо, Уорд-Прауз, Ромеу, Минамино (Телла, 76) – Ингз (Че Адамс, 85), Редмонд (Нлундулу, 90+4)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Канте, Ковачич (Жоржиньо, 76), Алонсо – Маунт, Вернер – Абрахам (Хадсон-Одои, 46 – Зиеш, 76, обратная замена)

Предупреждение: Алонсо (80)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...