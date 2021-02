Диего Симеоне все понял. АПЛ. Саутгемптон – Челси 1:1

Тухель решил оставить на лавке Жоржиньо и Хадсона-Одои, а также вернуть в старт Зума и Менди – в остальном состав "синих" не претерпел изменений. Хазенхюттль предложил своим подопечным сыграть в глухую оборону низким блоком в рамках схемы 4-4-2, без высокого прессинга. Когда так сильно ждешь результат, то приходится жертвовать принципами.

"Челси" начал матч с позиции силы и контроля, спокойно доходил до штрафной площадки "Саутгемптона", однако дальше у гостей постоянно возникали сложности с последним пасом.

Первые полчаса поединка прошли абсолютно без моментов. Тройка защитников "Челси" спокойно располагалась за центральным кругом на чужой половине поля. Рюдигер даже решился на удар издали, хотя лучше бы Антонио занимался своими непосредственными обязанностями: как гром среди ясного неба над "Сент-Мэри" Редмонд заметил рывок Минамино и отдал передачу в пустой коридор – Такуми выдержал гроссмейстерскую паузу, перехитрил Менди и легко закатил снаряд в ворота (1:0). Интересно, что в трех матчах в аренде за "Саутгемптон" японец уже забил больше голов (2), чем в 19-ти своих выступлениях за "Ливерпуль" (1).

Под занавес тайма "пенсионеры" ответили кивком Зума после подачи Алонсо – Маккарти справился, а Тейлор отправил команды на перерыв.

"Челси" продолжил делать все то же самое, что команда исполняла и до 15-минутной паузы, но теперь уже с возросшим усердием. После нескольких безуспешных прострелов Ингзу "пришлось помогать" гостям – Дэнни сбил Маунта во владениях Маккарти, приговорив Алекса к 11-метровому. Сам Мейсон невозмутимо реализовал пенальти в отсутствие Жоржиньо (1:1).

Произошли ли какие-то изменения в сценарии встречи? Точно нет. "Синие" все также без дивидендов висели перед штрафной площадкой "Саутгемптона", а "святые" вновь создали момент на пустом месте – Вестергор ударом головой проверил на прочность перекладину. 1:1 – игроки Хазенхюттля зарабатывают свой первый зачетный пункт за 7 поединков в чемпионате, "синие" закономерно теряют баллы и невзрачно репетируют перед "Атлетико".

