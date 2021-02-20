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Клопп: В нормальный сезон Сити бы не оторвался от нас на 16 очков
Немец рассказал о противостоянии с "горожанами"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал существенное отставание своей команды от "Манчестер Сити".
"Мы никогда не думали о том, как нам превзойти "Сити". Или как нам снова стать лучшей командой в английском футболе. Мы просто хотим быть лучшей версией себя. У нас есть эта возможность. Если этого будет достаточно, то хорошо. Если другая команда окажется лучше, то так бывает в спорте.
Мы не можем делать больше, чем лучшая версия нас, и именно в это состояние мы стараемся вернуться. Для этого, конечно, нам нужно чуть больше удачи. Чуть больше удачи в плане травм, и мы будем ближе.
Все мы согласимся — уверен, и Пеп скажет это, — что в нормальный сезон мы не уступали бы им 16 очков", — цитирует Клоппа Goal.
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