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Клопп: В нормальный сезон Сити бы не оторвался от нас на 16 очков

Англия
(1 голосов)

Немец рассказал о противостоянии с "горожанами"

Клопп: В нормальный сезон Сити бы не оторвался от нас на 16 очков

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал существенное отставание своей команды от "Манчестер Сити".

"Мы никогда не думали о том, как нам превзойти "Сити". Или как нам снова стать лучшей командой в английском футболе. Мы просто хотим быть лучшей версией себя. У нас есть эта возможность. Если этого будет достаточно, то хорошо. Если другая команда окажется лучше, то так бывает в спорте.

Мы не можем делать больше, чем лучшая версия нас, и именно в это состояние мы стараемся вернуться. Для этого, конечно, нам нужно чуть больше удачи. Чуть больше удачи в плане травм, и мы будем ближе.

Все мы согласимся — уверен, и Пеп скажет это, — что в нормальный сезон мы не уступали бы им 16 очков", — цитирует Клоппа Goal.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
20.02.2021 в 15:46
Да.... в очной встречи уже видели! Хотя Я за Ливерпуль!
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Acsakal (Kharkov)
20.02.2021 в 15:45
Я з ним згодний. Якби не пандемія, то домашній стадіон Луверпуля був би переповнений, і суперникам (разом із МС включно) було би значно важче брати на ньому очки. А зараз за порожніх трибун практично немає різниці, грати вдома чи на виїзді, і МС спокійно набирає очки суто на класі.
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kalan-86 (Анкара)
20.02.2021 в 15:52
То есть у Сити , при всех прочих равных, класс есть, а у Ливерпуля его нет?
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kalan-86 (Анкара)
20.02.2021 в 15:43
В нормальный сезон и вы бы от них не оторвались, факт. Но почему то же финишировали в прошлом году именно с таким отрывом. Эх Юрген, сдулся ты.
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kiwa83 (черкаси)
20.02.2021 в 15:39
Пора дяде на выход, все крепче и крепче подгорает, нужны перемены
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Ten0N (Leopolis)
20.02.2021 в 15:10
Начинает бомбить у Юргена
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-1


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