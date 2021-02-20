Ман Юнайтед не вел переговоры с Рамосом и Упамекано

"Манчестер Юнайтед" не контактировал с агентом испанского центрального защитника "Реала" Серхио Рамоса о переходе игрока в состав "маникунианцев". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Также ESPN отмечает, что Дайо Упамекано ни был в интересах Оле Гуннара Сульшера, ведь норвежский наставник ищет центрального защитника с рабочей левой ногой. Отметим, что все пятеро центральных оборонцев (Магуайр, Линделоф, Джонс, Туанзебе и Байи), которые сейчас есть в "МЮ" - правоногие.

"Красные дьяволы" в этом сезоне пропустили 45 голов в 37 матчах во всех турнирах. В последний раз "маникунианцы" усиливали центральную линию обороны в августе 2019-го года, приобретя у "Лестера" Гарри Магуайра за 87 млн ​​евро.