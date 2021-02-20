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Каррагер: У Ливерпуля нет форварда. Им срочно нужен трансфер на острие атаки

Англия
(1 голосов)

Советы от бывшего игрока "мерсисайдцев"

Каррагер: У Ливерпуля нет форварда. Им срочно нужен трансфер на острие атаки

goal.com

Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался на счет атакующего потенциала действующих чемпионов Англии:

" "Ливерпулю" точно нужно купить настоящего бомбардира. Не знаю точно, на какую позицию - будет это центрфорвард или полузащитник. Сейчас они очень сильно зависят от Мохамеда Салаха и Садио Мане. К сожалению, больше никто не выглядит тем, кто может забивать голы.

Диогу Жоты не хватает, но пока не уверен, что на этом отрезке сезона он был бы игроком основы. Если взглянуть на Фирмино и других игроков атаки "Ливерпуля", то нападающего там, по сути, нет. Жота – непрофильный нападающий, как и Мане или Салах.

Есть Дивок Ориги, но он далек от идеала. Бельгиец очень много времени играет на фланге, так как не может действовать как центрфорвард. Так что эту роль выполняет Фирмино, но мы постоянно говорим о нем как о ложной "девятке", потому что он на самом деле не чистый нападающий.

Думаю, “Ливерпулю” стоит подписать нападающего, чтобы встряхнуть ситуацию. Им необходимо взять того, кто будет забивать. Давление на двух игроков в атаке в этом плане очень большое. Если они не забивают, "Ливерпуль" вряд ли забьет. Хороший пример - матч с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов", - сказал Джейми для Sky Sports.

На счету пяти нападающих "Ливерпуля" 51 гол в этом сезоне во всех турнирах: Мохамед Салах - 24 мяча, Садио Мане - 11 Диого Жота - 9, Фирмино - 6 и Дивок Ориги - 1.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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kiwa83 (черкаси)
20.02.2021 в 18:05
Супрягу надо брать
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Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 18:02
грамотеи редакционные. в русском языке слово "нету" отсутствует. есть слово "нет".
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scorpius (Ck)
20.02.2021 в 19:14
Луиш Нету - португальский футболист, центральный защитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. (с) Википедия
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