Тухель насчет обратной замены Хадсона-Одои: Не понравилось отношение к делу

В матче 25-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде сыграл вничью с "Саутгемптоном" .

Наставник "аристократов" Томас Тухель в перерыве выпустил Хадсона-Одои вместо Тэмми Абрахама, а на 76-й минуте поменял первого на Хакима Зиеша.

"Мне не понравились его самоотдача, его отношение к делу, то, как он контрпрессинговал, так что мы решили убрать его с поля. Знаю, что для игроков это непросто, но уже завтра все это будет позади. У Каллума есть все шансы начать игру с "Атлетико" в стартовом составе", – прокомментировале свое решение. немецкий тренер.