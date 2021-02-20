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Тухель насчет обратной замены Хадсона-Одои: Не понравилось отношение к делу

Англия
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Вингер вышел в перерыве, а ушел на 76-й минуте

Тухель насчет обратной замены Хадсона-Одои: Не понравилось отношение к делу

REUTERS

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде сыграл вничью с "Саутгемптоном".

Наставник "аристократов" Томас Тухель в перерыве выпустил Хадсона-Одои вместо Тэмми Абрахама, а на 76-й минуте поменял первого на Хакима Зиеша.

"Мне не понравились его самоотдача, его отношение к делу, то, как он контрпрессинговал, так что мы решили убрать его с поля. Знаю, что для игроков это непросто, но уже завтра все это будет позади. У Каллума есть все шансы начать игру с "Атлетико" в стартовом составе", – прокомментировале свое решение. немецкий тренер.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Саутгемптон (Англия) Каллум Хадсон-Одой
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Источник:
Squawka

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