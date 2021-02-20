Тухель: Когда вы контролируете матч и забиваете лишь с пенальти - проблемы очевидны

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" в матче 25-го тура АПЛ.

"Мы не просто владели мячом, но и уверенно это делали на половине соперника. Однако когда оставались последние 20 метров до ворот, нам не хватало качественных действий. Не хватало решимости, агрессии, шансов один на один. Мы контролировали 80 метров и сдерживали все контратаки. Но когда вы контролируете матч таким образом и при этом забиваете лишь с пенальти, проблемы очевидны.

Думаю, мы сами себе портили все моменты. Сопернику не было нужды совершать какие-то невероятные спасения или восхитительно отрабатывать в обороне. Мы принимали неверные решения, поскальзывались, слишком сильно или слабо били по мячу, отдавали его не тем парням или в неподходящий момент. В целом мы действовали недостаточно опасно и четко.

Канте сыграл великолепно, Ковачич – тоже, и в целом парни провели матч сильно. Но нам нужно лучше пользоваться контратаками и нашей скоростью, иначе забить будет сложнее. Мы не воспользовались возможностями сегодня", – рассказал немецкий наставник.