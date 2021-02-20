Гвардиола: У нас хорошая серия. Но я не чувствую удовлетворенности, есть куда расти

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями накануне поединка с лондонским "Арсеналом".

"Какой матч бы мы ни проводили, я всегда думаю, что мы можем проиграть, если не будем делать то, что должны. Сыграть хорошо, набрать три очка – вот за счет чего мы укрепляем уверенность в себе. Мы верим, что можем делать это снова и снова.

Но я не чувствую удовлетворенности, не чувствую, что мы уже сделали все, что нужно. Я все еще думаю, что есть куда расти. А это самое сложное. Не стану спорить, что у нас хорошая серия (прим. - сейчас серия насчитывает 17 матчей), мы здорово оторвались от преследователей, но на кону еще 42 очка. Десятиочковый отрыв в данном случае недостаточен.

Стоит дважды проиграть – и вас уже будут догонять. Так что надо работать спокойно и думать о следующем матче. Это лучший подход", – рассказал испанец.