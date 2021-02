Фирмино стал пятым бразильским игроком, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

На данный момент "Ливерпуль" противостоит "Эвертону" на "Энфилде" в 25-раунде Английской Премьер Лиги. В стартовом составе хозяев появился нападающий Роберто Фирмино, для которого этот матч стал 200-м в футболке "мерсисайдцев" в АПЛ. Он стал пятым игроком в истории, кому удалось достичь такой цифры. Опередили его Давид Луис, Фернандиньо, Лукас Лейва (бывший игрок "Ливерпуля") и Виллиан.

200 - Roberto Firmino is the fifth Brazilian player to make 200 @premierleague appearances, and second to do so for Liverpool, after Lucas Leiva (247). Senor. pic.twitter.com/0DweVuSCb9