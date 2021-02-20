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Фирмино стал пятым бразильским игроком, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

Англия
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Два бывшие игроки "Шахтера" опередили его

Фирмино стал пятым бразильским игроком, который достиг отметки в 200 матчей в АПЛ

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На данный момент "Ливерпуль" противостоит "Эвертону" на "Энфилде" в 25-раунде Английской Премьер Лиги. В стартовом составе хозяев появился нападающий Роберто Фирмино, для которого этот матч стал 200-м в футболке "мерсисайдцев" в АПЛ. Он стал пятым игроком в истории, кому удалось достичь такой цифры. Опередили его Давид Луис, Фернандиньо, Лукас Лейва (бывший игрок "Ливерпуля") и Виллиан.

За этот период форвард записал в свой актив 63 гола и 45 ассистов. Также вместе с командой он выиграл чемпионат Англии в сезоне 19/20.

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В "Ливерпуль" Фирмино перешел в июле 2015 года с "Хоффенхайма" за 41 млн евро. Сейчас же его ориентировочная стоимость по данным аналитического портала Transfermarkt оценивается в 72 млн евро. Стороны связаны соглашением к лету 2023-го года.

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В статье: Ливерпуль Роберто Фирмино
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Источник:
OptaJoe

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