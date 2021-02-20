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Ливерпуль - Эвертон 0:2. Красные начинают, нагнетают, и проигрывают

Англия
(1 голосов)

Когда-то это должно было случиться - "ириски" прервали серию из 23-матчей без побед в мерсисайдском дерби

Ливерпуль - Эвертон 0:2. Красные начинают, нагнетают, и проигрывают

Фото - skysports.com

Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Это действительно не сезон "Ливерпуля". Словно силы, настрой и удача "красных" израсходовались в прошлом триумфальном, великолепном чемпионате. Даже с таким удобным соперником, которому с 1999-го года на своем поле не уступали, теперь хозяевам "Энфилда" не удается сломить. Четвертое подряд поражение в родных стенах.

Что случилось в этот конкретный раз? Мяч откровенно не шел в ворота, травму получил и покинул поле в первом тайме капитан, кураж поймал голкипер соперника. "Эвертон" достойно отзащищался и реализовал два своих момента (из трех). Анчелотти не зря приехал в Ливерпуль. Для победы опыта итальянского специалиста и самоотверженности "ирисок" хватило.

Первый же выпад гостей завершился голом. Подопечные Клоппа как-то растерянно наблюдали за пасом Хамеса, рывком Ришарлисона и его ударом. Все произошло очень быстро, наверняка, "Ливерпуль" даже не понял что именно случилось. Потеря концентрации, время, чтобы прийти в себя, странные ошибки в середине поля - сейчас это фирменный стиль чемпиона.

Ливерпуль - Эвертон 0:2. Красные начинают, нагнетают, и проигрывают - изображение 1

Тем не менее, "красные" в середине первого тайма создали невероятное давление на ворота Пикфорда. С 19-й по 21-ю минуты трижды могли забивать хозяева поля, два мяча взял голкипер, однажды удар Фирмино заблокировал защитник. Хорошие комбинации и атаки большими силами, которые... легко читались. "Ириски" приспособились к такой игре, пусть иногда и выносили мяч куда подальше.

На 33-й минуте у Коулмена возникла отличная возможность забить второй мяч в ворота Алисона. Ошибка в центральной зоне обороны "Ливерпуля" и хавбек пробивал с близкого расстояния. Тут уже вратарь "красных" спас свою команду. Хоть проходили и редкие контратаки, но они держали в напряжении защитников, а про проблемы в обороне чемпиона всем давно известно.

Второй тайм начался с беспрерываных скоростных комбинаций команды Клоппа. Мане дважды завершал эти атаки ударами головой, достаточно опасно, один раз Пикфорд взял мяч, затем Садио не хватило точности. Невероятный момент не смог реализовать Салах, один в один с голкипером выходил египтянин, пробил между ног ему, видел уже мяч в сетке. Но нет. Пикфорд и тут сохранил ворота в неприкосновенности.

Ливерпуль - Эвертон 0:2. Красные начинают, нагнетают, и проигрывают - изображение 2

Окончательно судьбу встречи решил момент на 81-й минуте. Свежий Калверт-Льюин на скорости ворвался в штрафную, пробил в Алисона, должен был пробить второй раз, его сбили, а арбитр назначил пенальти. Не очевидный, но одиннадцатиметровый удар, который реализовал Сигурдссон.

"Эвертон" одержал победу, сравнялся по очкам с "Ливерпулем", но пока не обошел его в турнирной таблице. Все самое интересное впереди. Обе ливерпульские команды могут подняться в Топ-4, а могут и окончательно провалить сезон. Остается лишь предполагать, когда закончится черная полоса "Ливерпуля". В следующем туре "красные" сыграют с последней командой Премьер-лиги - "Шеффилд Юнайтед". Команда Анчелотти через неделю примет на своем поле "Саутгемптон".

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Ливерпуль - Эвертон 0:2

Голы: Ришарлисон 3, Сигурдссон 83 (пен.)

Ливерпуль: 1. Алисон, 19. Кабак, 26. Робертсон, 66. Александер-Арнольд, 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Ориги 87), 14. Хендерсон (Филлипс 30), 17. Джонс (Шакири 63), 11. Салах, 9. Фирмино, 10. Мане.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 16. Дукуре, 21. Гомеш (Сигурдссон 59), 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон (Айуоби 86), 19. Родригес (Калверт-Льюин 62).

Предупреждения: Кабак 45, Мане 67 - Гомеш 41

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Комментарии (10)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2021 в 22:36
Клоп недавно сказав, що якби був звичайний сезон, а не "коронавірусний" то МС не відірвався би від них на 16 очок. Хто ж, чи що йому заважає в Евертона вигравати?
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0
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kalan-86 (Анкара)
20.02.2021 в 22:17
Дотянет Клопп до конца сезона?
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Лекарь (село Дарница)
20.02.2021 в 22:34
Если боссы Ливера не дураки, то однозначно.
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0
Лекарь (село Дарница)
20.02.2021 в 22:05
Левейший пенальти. Самое обидное, что арбитр потратил на просмотр ВАР 2 секунды. Т.е. товарищ вообще не заинтересован был, что-то там смотреть. Тем не менее, это не оправдание Ливерпулю, а приговор. Король однозначно умер.
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Spokoyno (Киев)
20.02.2021 в 22:23
Єдиний варіант, що він там до першого удару, щось побачив... передивляюсь і НІЧОГО не бачу! Один виконав підкат та "суне на дупі" по полю, іншій НЕ дивлячись на нього набігає і падає? Невже за те що Трент отримавши по башці трохи підняв ногу
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Spokoyno (Киев)
20.02.2021 в 21:47
Червоні горять червоним полум'ям... Здається Клопп вже не може правильно налаштувати команду... І гравці ті ж, і так же справно бігають, а звершення ZERO!
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Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 21:47
По игре Ливерпуль выглядел намного лучше, чем Эвертон. Запороли штук 7-8 100%-ых моментов. Ну а пенальти - это просто кошмар. Это и близко не пенальти. Но в этом сезоне Ливерпуль судьи плавят просто в открытую.
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kalan-86 (Анкара)
20.02.2021 в 22:17
Так же как в прошлом просто в открытую за уши вытаскивали.
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skopa (Харьков)
20.02.2021 в 21:42
40 очков набрали- уже хорошо...можно отдыхать...
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Кююмалайнен (Київ)
20.02.2021 в 21:40
Поплыли конкретно...
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