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Ливерпуль стал первым действующим чемпионом АПЛ за 90 лет, который проиграл четыре домашних матча подряд

Англия
(1 голосов)

Черная полоса для "мерсисайдцев"

Ливерпуль стал первым действующим чемпионом АПЛ за 90 лет, который проиграл четыре домашних матча подряд

ФК Евертон

Новина українською

"Ливерпуль" потерпел домашнее поражение от "Эвертона" в 25-м туре Английской Премьер Лиги. Оно стало четвертым подряд для подопечных Юргена Клоппа в текущем чемпионате. Напомним, что ранее верх над "мерсисайдцами" кроме "ирисок" на "Энфилде" брали "Бернли" (0:1), "Брайтон" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).

Такое с действующим чемпионом Англии случилось впервые с сезона 1928-1929 гг. Тогда соседи по городу "Эвертон" тоже подверглись такой серии.

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Также впервые с 1923 года "мерсисайдцы" проиграли четыре домашних матча подряд.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 22:08
Ливер в штопоре
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