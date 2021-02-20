Ливерпуль стал первым действующим чемпионом АПЛ за 90 лет, который проиграл четыре домашних матча подряд

"Ливерпуль" потерпел домашнее поражение от "Эвертона" в 25-м туре Английской Премьер Лиги. Оно стало четвертым подряд для подопечных Юргена Клоппа в текущем чемпионате. Напомним, что ранее верх над "мерсисайдцами" кроме "ирисок" на "Энфилде" брали "Бернли" (0:1), "Брайтон" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).

Такое с действующим чемпионом Англии случилось впервые с сезона 1928-1929 гг. Тогда соседи по городу "Эвертон" тоже подверглись такой серии.

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Также впервые с 1923 года "мерсисайдцы" проиграли четыре домашних матча подряд.