Хендерсон травмировался в дерби с Эвертоном

В рамках 25-го тура АПЛ "Ливерпуль" потерпел поражение от "Эвертона" со счетом 0:2. На 30-й минуте матча капитан "мерсисайдцев" Джордан Хендерсон попросил замену. Англичанин потянул заднюю поверхность бедра.

Вместо полузащитника, который вынужденно играл в центре обороны, на поле появился Натаниэль Филлипс. Этот 23-летний защитник и еще новичок клуба Озан Кабак - единственные здоровые игроки, которые могут закрыть позицию центрального защитника. Ван Дейк, Матип, Гомес и Фабинью пока до сих пор находятся в лазарете.

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Эта победа позволила "Эвертону" вплотную приблизиться к "Ливерпулю" в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 40 очков, но у "ирисок" еще матч в запасе.