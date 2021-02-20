Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хендерсон травмировался в дерби с Эвертоном
Плохие новости для "мерсисайдцев" продолжаются
В рамках 25-го тура АПЛ
Вместо полузащитника, который вынужденно играл в центре обороны, на поле появился Натаниэль Филлипс. Этот 23-летний защитник и еще новичок клуба Озан Кабак - единственные здоровые игроки, которые могут закрыть позицию центрального защитника. Ван Дейк, Матип, Гомес и Фабинью пока до сих пор находятся в лазарете.
Эта победа позволила "Эвертону" вплотную приблизиться к "Ливерпулю" в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 40 очков, но у "ирисок" еще матч в запасе.
Популярное сейчас
- Шахаб впервые забивает за Зарю и выходит в лидеры гонки. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Неудовлетворение игрой - это проблемы болельщиков. Динамо вполне по силам пройти Брюгге
- Герой футбольного дня. Роман Яремчук
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО