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Анчелотти: Ливерпуль все еще фантастический, но Эвертон защищался как надо
Наставник "ирисок" подвел итоги победы над командой Клоппа
Faisal HQ
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал
"Мы счастливы, очень довольны. Победа на "Энфилде" спустя долгое время – хороший подарок для наших болельщиков. Игра была хорошей, мы были сосредоточены, хорошо поработали, а когда у нас были моменты, мы их хорошо реализовывали. Когда приезжаешь на "Энфилд", приходится защищаться, "Ливерпуль" все еще фантастическая команда, но мы защищались как надо.
Мы взяли три очка. Дерби – это особенная игра, но нужно побеждать и дома. Дома мы недостаточно хороши. Дома у нас должно быть больше постоянства, и мы над этим работаем. Мы боремся за еврокубки и сейчас находимся в хорошей позиции. Такие игры помогают укрепить веру в команду.
Ришарлисон вернулся, он забивает и играет очень стабильно, у него есть такое качество. Пикфорд был очень хорош, он принял критику. Так и нужно делать, чтобы стать лучше, и он сделал это", – рассказал итальянец
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