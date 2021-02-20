Анчелотти: Ливерпуль все еще фантастический, но Эвертон защищался как надо

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче 25-го тура АПЛ.

"Мы счастливы, очень довольны. Победа на "Энфилде" спустя долгое время – хороший подарок для наших болельщиков. Игра была хорошей, мы были сосредоточены, хорошо поработали, а когда у нас были моменты, мы их хорошо реализовывали. Когда приезжаешь на "Энфилд", приходится защищаться, "Ливерпуль" все еще фантастическая команда, но мы защищались как надо.

Мы взяли три очка. Дерби – это особенная игра, но нужно побеждать и дома. Дома мы недостаточно хороши. Дома у нас должно быть больше постоянства, и мы над этим работаем. Мы боремся за еврокубки и сейчас находимся в хорошей позиции. Такие игры помогают укрепить веру в команду.

Ришарлисон вернулся, он забивает и играет очень стабильно, у него есть такое качество. Пикфорд был очень хорош, он принял критику. Так и нужно делать, чтобы стать лучше, и он сделал это", – рассказал итальянец