  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели

Англия
(1 голосов)

"Дачники" вплотную подобрались к спасительной зоне

АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели

AFP | Flashscore

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Этот матч по праву можно называть битвой за шесть очков. Оба коллектива находятся сейчас в зоне вылета и каждый пункт на вес золота, особенно против прямого конкурента в борьбе за выживания.

Команды провели первый тайм очень спокойно, особо не напрягая защиту одна другой. "Шеффилд" в этом постарался больше всего - ноль ударов от подопечных Криса Уайлдера за 45 минут. Хозяева заставляли понервничать голкипера соперников, однако не существенно: удар Адемолы Лукмана вратарь "клинков" Аарон Ремсдейл забрал в руки, так же как и выстрел Гаррисона Рида. Обе попытки были из-за пределов штрафной. Команды оставили свои уязвимые зоны на замке, как минимум, до перерыва.

А вот уже в начале второго тайма вышеупомянутую закономерность нарушил Лофтус-Чик, прорвавшись в штрафную площадь и пробив мимо вратаря соперников. На ленточке ворот удачно сыграл Джордж Балдок. А вот Адемоле Лукману никто не сумел помешать достичь цели. Английский нападающий получил длинную передачу со своей половины поля от защитника, ввошел в штрафную и пробил в "домик" вратарю. Четвертый гол в этом сезоне для Лукмана. Всего на его счету семь результативных действий (4+3), что является самым высоким показателем в "Фулхэме".

Гости не сумели по-настоящему огрызнуться до конца матча. Однако на 89-й минуте встречи Джейден Богл упал в борьбе с голкипером "дачников" Альфонсо Ареоля. Француз сыграл жестко, но не жестоко - в пределах правил.

После этой победы расстояние "Фулхэма" от спасительного 17-го места, на котором сейчас находится "Ньюкасл", уменьшается до трех очков. А вот в "Шеффилда"... а там и ничего комментировать: 11 зачетных пунктов за 25 матчей.

"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Адемола Лукман 61

"Фулхэм": Ареола - Айна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон - Лофтус-Чик, Г. Рид, Ангисса, Лукман (Б. Рид 90+2) - Кавалейру (Тете 78), Маджа (Лемина 86)

"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Бэшем (Норвуд 51), Джагелка (Богл 80), Брайан - Ампаду - Балдок, Ландстром (Макголдрик 74), Флек, Стивенс - Макберни, Шарп

Предупреждения: Замбо 45+2 - Балдок 79, Макголдрик 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...