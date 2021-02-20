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АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели
"Дачники" вплотную подобрались к спасительной зоне
AFP | Flashscore
Английская Премьер Лига, 25-й тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Этот матч по праву можно называть битвой за шесть очков. Оба коллектива находятся сейчас в зоне вылета и каждый пункт на вес золота, особенно против прямого конкурента в борьбе за выживания.
Команды провели первый тайм очень спокойно, особо не напрягая защиту одна другой. "Шеффилд" в этом постарался больше всего - ноль ударов от подопечных Криса Уайлдера за 45 минут. Хозяева заставляли понервничать голкипера соперников, однако не существенно: удар Адемолы Лукмана вратарь "клинков" Аарон Ремсдейл забрал в руки, так же как и выстрел Гаррисона Рида. Обе попытки были из-за пределов штрафной. Команды оставили свои уязвимые зоны на замке, как минимум, до перерыва.
33' We've penned our visitors in here.— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 20, 2021
Still looking for that golden opportunity to open the scoring. ????
???? 0-0 ⚔️ | #FULSHU pic.twitter.com/Daa04HbYXe
А вот уже в начале второго тайма вышеупомянутую закономерность нарушил Лофтус-Чик, прорвавшись в штрафную площадь и пробив мимо вратаря соперников. На ленточке ворот удачно сыграл Джордж Балдок. А вот Адемоле Лукману никто не сумел помешать достичь цели. Английский нападающий получил длинную передачу со своей половины поля от защитника, ввошел в штрафную и пробил в "домик" вратарю. Четвертый гол в этом сезоне для Лукмана. Всего на его счету семь результативных действий (4+3), что является самым высоким показателем в "Фулхэме".
Taking aim! ????— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 20, 2021
Too hot to handle, @Alookman_. ????#FULSHU pic.twitter.com/fGmp47aAXP
Гости не сумели по-настоящему огрызнуться до конца матча. Однако на 89-й минуте встречи Джейден Богл упал в борьбе с голкипером "дачников" Альфонсо Ареоля. Француз сыграл жестко, но не жестоко - в пределах правил.
После этой победы расстояние "Фулхэма" от спасительного 17-го места, на котором сейчас находится "Ньюкасл", уменьшается до трех очков. А вот в "Шеффилда"... а там и ничего комментировать: 11 зачетных пунктов за 25 матчей.
"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Адемола Лукман 61
"Фулхэм": Ареола - Айна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон - Лофтус-Чик, Г. Рид, Ангисса, Лукман (Б. Рид 90+2) - Кавалейру (Тете 78), Маджа (Лемина 86)
"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Бэшем (Норвуд 51), Джагелка (Богл 80), Брайан - Ампаду - Балдок, Ландстром (Макголдрик 74), Флек, Стивенс - Макберни, Шарп
Предупреждения: Замбо 45+2 - Балдок 79, Макголдрик 90+1
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