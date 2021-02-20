АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Этот матч по праву можно называть битвой за шесть очков. Оба коллектива находятся сейчас в зоне вылета и каждый пункт на вес золота, особенно против прямого конкурента в борьбе за выживания.

Команды провели первый тайм очень спокойно, особо не напрягая защиту одна другой. "Шеффилд" в этом постарался больше всего - ноль ударов от подопечных Криса Уайлдера за 45 минут. Хозяева заставляли понервничать голкипера соперников, однако не существенно: удар Адемолы Лукмана вратарь "клинков" Аарон Ремсдейл забрал в руки, так же как и выстрел Гаррисона Рида. Обе попытки были из-за пределов штрафной. Команды оставили свои уязвимые зоны на замке, как минимум, до перерыва.

33' We've penned our visitors in here.



Still looking for that golden opportunity to open the scoring. ????



???? 0-0 ⚔️ | #FULSHU pic.twitter.com/Daa04HbYXe — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 20, 2021

А вот уже в начале второго тайма вышеупомянутую закономерность нарушил Лофтус-Чик, прорвавшись в штрафную площадь и пробив мимо вратаря соперников. На ленточке ворот удачно сыграл Джордж Балдок. А вот Адемоле Лукману никто не сумел помешать достичь цели. Английский нападающий получил длинную передачу со своей половины поля от защитника, ввошел в штрафную и пробил в "домик" вратарю. Четвертый гол в этом сезоне для Лукмана. Всего на его счету семь результативных действий (4+3), что является самым высоким показателем в "Фулхэме".

Гости не сумели по-настоящему огрызнуться до конца матча. Однако на 89-й минуте встречи Джейден Богл упал в борьбе с голкипером "дачников" Альфонсо Ареоля. Француз сыграл жестко, но не жестоко - в пределах правил.

После этой победы расстояние "Фулхэма" от спасительного 17-го места, на котором сейчас находится "Ньюкасл", уменьшается до трех очков. А вот в "Шеффилда"... а там и ничего комментировать: 11 зачетных пунктов за 25 матчей.

"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Адемола Лукман 61

"Фулхэм": Ареола - Айна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон - Лофтус-Чик, Г. Рид, Ангисса, Лукман (Б. Рид 90+2) - Кавалейру (Тете 78), Маджа (Лемина 86)

"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Бэшем (Норвуд 51), Джагелка (Богл 80), Брайан - Ампаду - Балдок, Ландстром (Макголдрик 74), Флек, Стивенс - Макберни, Шарп

Предупреждения: Замбо 45+2 - Балдок 79, Макголдрик 90+1