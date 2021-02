АПЛ. Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0. Еще один шаг к цели

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Этот матч по праву можно называть битвой за шесть очков. Оба коллектива находятся сейчас в зоне вылета и каждый пункт на вес золота, особенно против прямого конкурента в борьбе за выживания.

Команды провели первый тайм очень спокойно, особо не напрягая защиту одна другой. "Шеффилд" в этом постарался больше всего - ноль ударов от подопечных Криса Уайлдера за 45 минут. Хозяева заставляли понервничать голкипера соперников, однако не существенно: удар Адемолы Лукмана вратарь "клинков" Аарон Ремсдейл забрал в руки, так же как и выстрел Гаррисона Рида. Обе попытки были из-за пределов штрафной. Команды оставили свои уязвимые зоны на замке, как минимум, до перерыва.

