Кризис чемпиона. Ливерпуль - Эвертон 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Эвертон, которые встречались в 25-м туре английской Премьер-лиги. Уже на третьей минуте Ришарлисон открыл счет, красные ответили большим количеством атак, но ириски удержали преимущество, а под конец игры его еще и закрепили - Сигурдссон реализовал пенальти. Это четвертое подряд поражение Ливерпуля в АПЛ (седьмое в целом), Эвертон догнал команду Клоппа по набранным очкам.

Английская Премьер-лига. 25-й тур

Ливерпуль - Эвертон 0:2

Голы: Ришарлисон 3, Сигурдссон 83 пен.