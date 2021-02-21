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Кризис чемпиона. Ливерпуль - Эвертон 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Эвертон, чемпионат Англии, 20 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Эвертон, которые встречались в 25-м туре английской Премьер-лиги. Уже на третьей минуте Ришарлисон открыл счет, красные ответили большим количеством атак, но ириски удержали преимущество, а под конец игры его еще и закрепили - Сигурдссон реализовал пенальти. Это четвертое подряд поражение Ливерпуля в АПЛ (седьмое в целом), Эвертон догнал команду Клоппа по набранным очкам.
Английская Премьер-лига. 25-й тур
Ливерпуль - Эвертон 0:2
Голы: Ришарлисон 3, Сигурдссон 83 пен.
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