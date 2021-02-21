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Артета надеется сохранить Эдегора в Арсенале

Англия
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Наставник хочет видеть норвежца полноценным членом команды

Артета надеется сохранить Эдегора в Арсенале

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор останется в команде после истечения его аренды.

"У нас с Мартином есть всего несколько месяцев, и, прежде всего, мы должны максимально использовать это время, чтобы попытаться привнести в команду все его качества. В конце сезона мы вместе решим, каким образом нам продлить сотрудничество. На данный момент это зависит не только от нас.

На поле он демонстрирует характер и интеллект. Это характеристики, которыми должен обладать лидер. Он пробыл здесь недолго, но очень быстро адаптировался. Он получает всё больше и больше уважения со стороны игроков и персонала, и его вес в команде будет расти с каждым днём", — цитирует Артету Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Эдегор принял участие в трёх матчах. Арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа игрока.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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