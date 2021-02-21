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Клопп: Мы очень критичны к себе

Англия
(1 голосов)

"Мерсисайдцы" проиграли четыре игры дома кряду

Клопп: Мы очень критичны к себе

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, в чем его команда должна прибавить после поражения 0:2 от "Эвертона".

"В решающие моменты мы либо совершаем ошибку, либо происходит нечто странное. Так получается, что соперник забивает со 100-процентной вероятностью, если мы совершаем ошибку. А если мы вынуждаем их ошибиться, то это еще не значит, что мы забьем.

Думаю, каждый, кто видел сегодняшний матч без голов, подумал бы: "Как этот результат вообще возможен?" Но это случилось, причем не в первый раз.

Мы очень критичны к себе. Мы не сможем изменить ситуацию, играя плохо, это невозможно. Очевидно, мы должны лучше действовать в решающие моменты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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