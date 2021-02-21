Ман Сити не рассмотрит ни одного предложения по трансферу Де Брюйне летом

Английский "Манчестер Сити" хочет оставить полузащитника Кевина Де Брюйне в команде. "Горожане" отбросят все предложения по трансферу игрока летом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны работают над продолжением действия соглашения, и они уверены, что вскоре придут к компромиссу. Текущий контракт действует до лета 2023-го года. Зарплата бельгийца составляет около 19 млн евро в год.

Де Брюйне перешел в "Манчестер Сити" в конце летнего трансферного окна 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 млн евро. Сейчас же аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 120 млн евро.

За пять с половиной сезонов в составе "горожан" полузащитник записал в свой актив 60 голов и 104 ассиста за 246 матчей во всех турнирах. В среднем бельгийцу нужно 114 минут на результативное действие. Также он с командой добыл восемь трофеев: два чемпионства Англии, четыре Кубка Лиги и по одному Кубку и Суперкубку Англии. Однажды он признавался лучшим игроком года АПЛ - в сезоне 2019/2020.