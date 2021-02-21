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Ман Сити не рассмотрит ни одного предложения по трансферу Де Брюйне летом

Англия
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Стороны продолжат работать вместе

Ман Сити не рассмотрит ни одного предложения по трансферу Де Брюйне летом

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Английский "Манчестер Сити" хочет оставить полузащитника Кевина Де Брюйне в команде. "Горожане" отбросят все предложения по трансферу игрока летом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны работают над продолжением действия соглашения, и они уверены, что вскоре придут к компромиссу. Текущий контракт действует до лета 2023-го года. Зарплата бельгийца составляет около 19 млн евро в год.

Де Брюйне перешел в "Манчестер Сити" в конце летнего трансферного окна 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 млн евро. Сейчас же аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 120 млн евро.

За пять с половиной сезонов в составе "горожан" полузащитник записал в свой актив 60 голов и 104 ассиста за 246 матчей во всех турнирах. В среднем бельгийцу нужно 114 минут на результативное действие. Также он с командой добыл восемь трофеев: два чемпионства Англии, четыре Кубка Лиги и по одному Кубку и Суперкубку Англии. Однажды он признавался лучшим игроком года АПЛ - в сезоне 2019/2020.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fabrizio Romano

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