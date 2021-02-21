Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для трех голов Лингарду нужно было на 32 матча меньше при Мойесе, чем при Сульшере
Тренер влияет?
Getty images | The Guardian
Арендованный "Вест Хэмом" в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард отличился в начале второго тайма матча 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Этот гол стал для полузащитника третьим за четыре матча после его перехода в "молотобойцев".
Таким образом, он достиг такой же отметки забитых мячей при Давиду Мойесе, как и при Оле Гуннаре Сульшере в "Манчестер Юнайтед", но потратил на 32 встречи меньше - 4 против 36.
3 - Jesse Lingard has as many Premier League goals under David Moyes (3 in 4 games for West Ham) as he did under Ole Gunnar Solskjaer (3 in 36 games for Man Utd). Upturn. #WHUTOT pic.twitter.com/IXHimitnmM— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021
Также на его счету один ассист в этом сезоне чемпионата.
Популярное сейчас
- Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча
- Серия Зари, поражения Ливерпуля и Баварии, наступление Реала. Главные новости за 20 февраля
- Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное