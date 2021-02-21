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Для трех голов Лингарду нужно было на 32 матча меньше при Мойесе, чем при Сульшере

Англия
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Для трех голов Лингарду нужно было на 32 матча меньше при Мойесе, чем при Сульшере

Getty images | The Guardian

Новина українською

Арендованный "Вест Хэмом" в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард отличился в начале второго тайма матча 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Этот гол стал для полузащитника третьим за четыре матча после его перехода в "молотобойцев".

Таким образом, он достиг такой же отметки забитых мячей при Давиду Мойесе, как и при Оле Гуннаре Сульшере в "Манчестер Юнайтед", но потратил на 32 встречи меньше - 4 против 36.

Также на его счету один ассист в этом сезоне чемпионата.

После победы над "Тоттенхэмом" "Вест Хэм" вернулся в зону Лиги Чемпионов и пробудет там, как минимум, до следующего тура.

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В статье: Джесси Лингард Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Opta Joe

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
21.02.2021 в 17:29
Лингард красавец, пинком под садницу отфутболил бревноленко даже с банки.. Аста ла виста Андрюша, гоу хом..Ловить вечно падающему, ползающему, превозящего обрезки бревноленко, просто нечего
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