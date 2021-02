Для трех голов Лингарду нужно было на 32 матча меньше при Мойесе, чем при Сульшере

Арендованный "Вест Хэмом" в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард отличился в начале второго тайма матча 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Этот гол стал для полузащитника третьим за четыре матча после его перехода в "молотобойцев".

Таким образом, он достиг такой же отметки забитых мячей при Давиду Мойесе, как и при Оле Гуннаре Сульшере в "Манчестер Юнайтед", но потратил на 32 встречи меньше - 4 против 36.

3 - Jesse Lingard has as many Premier League goals under David Moyes (3 in 4 games for West Ham) as he did under Ole Gunnar Solskjaer (3 in 36 games for Man Utd). Upturn. #WHUTOT pic.twitter.com/IXHimitnmM