Моуриньо показал худший показатель по очках в карьере за 50 матчей с Тоттенхэмом

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Вест Хэму" со счетом 1:2.

Таким образом, главный тренер Жозе Моуриньо во главе "шпор" провел свой 50 поединок в рамках национального первенства и заработал 81 очко - это худший результат португальского наставника за свою карьеру.

За этот игровой отрезок "Особенный" набирал 95 очков с "Манчестер Юнайтед", 133 с миланским "Интером", 114 с лондонским "Челси" в 2013-2015 годах и 126 в 2004-2007 годах, 123 с мадридским "Реалом" и 124 балла с "Порту".