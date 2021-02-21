Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо показал худший показатель по очках в карьере за 50 матчей с Тоттенхэмом
Португалец набрал только 81 очков в чемпионате со "шпорами"
Faisal HQ
В матче 25-го тура чемпионата Англии
Таким образом, главный тренер Жозе Моуриньо во главе "шпор" провел свой 50 поединок в рамках национального первенства и заработал 81 очко - это худший результат португальского наставника за свою карьеру.
За этот игровой отрезок "Особенный" набирал 95 очков с "Манчестер Юнайтед", 133 с миланским "Интером", 114 с лондонским "Челси" в 2013-2015 годах и 126 в 2004-2007 годах, 123 с мадридским "Реалом" и 124 балла с "Порту".
Популярное сейчас
- Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
- Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча
- Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО