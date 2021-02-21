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Моуриньо показал худший показатель по очках в карьере за 50 матчей с Тоттенхэмом

Англия
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Португалец набрал только 81 очков в чемпионате со "шпорами"

Моуриньо показал худший показатель по очках в карьере за 50 матчей с Тоттенхэмом

Faisal HQ

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Вест Хэму" со счетом 1:2.

Таким образом, главный тренер Жозе Моуриньо во главе "шпор" провел свой 50 поединок в рамках национального первенства и заработал 81 очко - это худший результат португальского наставника за свою карьеру.

За этот игровой отрезок "Особенный" набирал 95 очков с "Манчестер Юнайтед", 133 с миланским "Интером", 114 с лондонским "Челси" в 2013-2015 годах и 126 в 2004-2007 годах, 123 с мадридским "Реалом" и 124 балла с "Порту".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Opta

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