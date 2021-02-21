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Бывший защитник Реала возглавил Борнмут
Вудгейта утвердили на посту главного тренера команды из Чемпионшипа
afcb.co.uk
Официальный сайт "Борнмута" соощил, что Джонатан Вудгейт был утвержден на посту главного тренера. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
41-летний англичанин стал исполнять обязанности наставника первой команды 3-го февраля, после увольнения Джейсона Тиндолла.
В качестве тренера "Борнмута" Вудгейт успел провести пять поединков, в которых трижды победил, один сыграл вничью и еще один раз потерпел поражение. На данный момент "Борнмут" имеет в своем активе 49 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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