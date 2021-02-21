Бывший защитник Реала возглавил Борнмут

Официальный сайт "Борнмута" соощил, что Джонатан Вудгейт был утвержден на посту главного тренера. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

41-летний англичанин стал исполнять обязанности наставника первой команды 3-го февраля, после увольнения Джейсона Тиндолла.

В качестве тренера "Борнмута" Вудгейт успел провести пять поединков, в которых трижды победил, один сыграл вничью и еще один раз потерпел поражение. На данный момент "Борнмут" имеет в своем активе 49 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.