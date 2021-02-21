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АПЛ. Лестер обыгрывает Астон Виллу и выходит на второе место

Англия
(1 голосов)

После перерыва "лисам" пришлось намного сложнее, но победу они отстояли

АПЛ. Лестер обыгрывает Астон Виллу и выходит на второе место

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АПЛ. 25-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Лестер 1:2

Голы: Траоре 48 - Мэддисон 19, Барнс 23

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 27. Эль-Мухаммади, 15. Траоре, 21. Эль-Гази.

Лестер Сити: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 25. Ндиди, 27. Кастань, 33. Томас, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Лестер Сити
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