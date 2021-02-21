Англия
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АПЛ. Лестер обыгрывает Астон Виллу и выходит на второе место
После перерыва "лисам" пришлось намного сложнее, но победу они отстояли
АПЛ. 25-й тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла - Лестер 1:2
Голы: Траоре 48 - Мэддисон 19, Барнс 23
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 27. Эль-Мухаммади, 15. Траоре, 21. Эль-Гази.
Лестер Сити: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 25. Ндиди, 27. Кастань, 33. Томас, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди.
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